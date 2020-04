Digitaler Lehrbetrieb an Unis startet

Wismar/Rostock/Greifswald. An den Universitäten Mecklenburg-Vorpommerns beginnt am Montag (20. April) drei Wochen nach dem offiziellen Start des Sommersemesters der Lehrbetrieb. Wegen der Corona-Krise waren die Lehrveranstaltungen noch nicht begonnen worden. Das Sommersemester erlaubt jedoch vorerst nur den digitalen Unterricht. Der Rektor der Universität Rostock, Prof. Wolfgang Schareck, sagte, es seien viele Vorbereitungen nötig gewesen. Die Lehrenden hätten sich erst mit den Medien und der Technik vertraut machen müssen. Wesentlich schneller ging es an der Hochschule Wismar. Deren stellvertretender Rektor, Prof. Michael Schleicher, sagte, der Lehrbetrieb sei nach dem Semesterstart Anfang März gar nicht unterbrochen worden. Die Hochschule ist eine Vorreiterin bei digitalen Lehrformaten: Von den 8200 Studierenden sind 5000 Fern- und Online-Studenten und nur 3200 klassische Präsenzstudenten.