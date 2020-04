Zeichen der Solidarität: Schiffe lassen Hörner erschallen

Hamburg. Als Zeichen der Solidarität und der Hoffnung in Zeiten der Coronakrise haben Schiffe in Hamburg, Lübeck, Travemünde, sowie auf der Nord- und Ostsee am Freitagabend ihre Hörner erschallen lassen. Es gab vereinzeltes Tuten in allen Hafenbereichen in Hamburg, sagte ein Sprecher.

Die Schiffe waren aufgerufen, um 18 Uhr die Schiffshörner für 20 Sekunden hören zu lassen. Wie der Stützpunktleiter des Fördervereins für Hochseesegeln "Trans Ocean" in Travemünde erklärte, war der Aufruf an die weltweit 200 Vereinsstützpunkte weitergeleitet worden - so wollen auch Schiffe auf Hawaii und auf den karibischen Antillen dem Ruf Folge leisten.

In Hamburg beteiligt sich die Hamburg Port Authority (HPA) an der Initiative, die ihren Ursprung im Hafen von Abu Dhabi hat. Wie HPA mitteilte, sollen die Schiffshörner bis auf Weiteres jeden Freitagabend um 18 Uhr ertönen.