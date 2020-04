Vorpommersche Landesbühne beendet Spielzeit

Anklam. Die Vorpommersche Landesbühne hat ihre Spielzeit 2019/20 beendet. Die Vineta-Festspiele, die es in diesem Jahr zum 24. Mal geben sollte, werden nicht stattfinden, teilte die Bühne am Freitag mit. Das Stück sollte "Traum ohne Wirklichkeit" heißen. "Selten war ein Titel so treffend", sagte eine Sprecherin.

Auch das Theaterzelt "Chapeau Rouge" am Strand von Heringsdorf wird demnach nicht aufgebaut und die Open Airs in Wolgast und in Barth fallen aus. Die Vorstellungen in der Sommersaison in Tourismushochburgen sind traditionell die Highlights für die Vorpommersche Landesbühne. Jährlich kommen etwa 50 000 Besucher zu den Theaterabenden unter freiem Himmel und im roten Theaterzelt.

"Dass diese nun nicht stattfinden können, ist traurig, aber die Gesundheit der Menschen ist das oberste Gebot", sagte Intendant Martin Schneider. "Wir werden jetzt mit aller Kraft die neue Spielzeit vorbereiten." Diese soll Anfang September mit dem Open Air "Die Peene brennt" in Anklam beginnen.

Bereits gekaufte Karten behalten für die Sommersaison 2021 ihre Gültigkeit, können in Gutscheine umgewandelt oder erstattet werden.