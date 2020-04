Stadtforstamt setzt Rückepferde für den Holztransport ein

Rostock. Das Rostocker Stadtforstamt setzt vermehrt auf Rückepferde, um gefällte Bäume aus Wäldern zu entfernen. Am Freitag waren drei der Tiere in einem Waldstück im Ortsteil Brinckmansdorf im Einsatz, um Kiefern abzutransportieren, die zur Verkehrssicherung gefällt worden waren. Rückepferde seien in einigen Fällen eine wichtige Alternative zum maschinellen Transport von Baumstämmen, sagte der Leiter des Stadtforstamtes Jörg Harmuth. Schweres Gerät brauche viel mehr Platz, Pferde würden sich flexibler und schonender durch den Wald bewegen. Unschlagbar seien die Tiere in Laubholzbeständen und gemischten Beständen mit schwierigen Bodenverhältnissen. Bis Ende April seien auch in der Rostocker Heide Rückepferde im Einsatz.