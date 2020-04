Hansa Rostock: 15 000 Karten für Corona-Helfer

Rostock. Ungeachtet eigener wirtschaftlicher Sorgen setzt der FC Hansa Rostock ein Zeichen für die Zeit nach der Corona-Pandemie. Der Fußball-Drittligist hat am Freitag angekündigt, für Pflegekräfte, Ärzte und viele andere Mitbürger, die derzeit Großes leisten, in der nächsten Saison 15 000 Karten für die Spiele im Ostseestadion zur Verfügung zu stellen.

"Sobald wir uns dann alle in unserem geliebten Ostseestadion wiedersehen können, wollen wir all jene in systemrelevanten Berufen sowie sozial Bedürftige in unser Ostseestadion einladen", heißt es in einem offenen Brief. "Als gesamte Hansa-Familie möchten wir auf diese Weise Danke sagen und die Verbundenheit unseres Vereins zu unserem Land zeigen."

Um die eigenen finanziellen Sorgen zu lindern, will der Club - wie andere deutsche Fußball-Vereine vor ihm - unter anderem virtuelle Tickets verkaufen. Details zu der Aktion sollen am kommenden Montag bekanntgeben werden.