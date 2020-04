Arbeitnehmer in MV arbeiten immer kürzer

Schwerin. Die Arbeitnehmer in Mecklenburg-Vorpommern arbeiten immer kürzer. Im Jahr 2010 ermittelte das Statistische Landesamt noch 1515 Arbeitsstunden pro Jahr und Arbeitnehmer. Im Jahr 2019 waren es nur noch 1390, wie das Amt am Freitag in Schwerin mitteilte.

Am längsten sind die Arbeitszeiten demnach auf dem Bau mit 1515 Stunden sowie in Fischerei, Land- und Forstwirtschaft mit 1511 Stunden. Im Dienstleistungsbereich wurden pro Arbeitnehmer hingegen nur 1358 Stunden geleistet.

Mit durchschnittlich 1390 Stunden arbeiteten die Arbeitnehmer in MV im bundesweiten Vergleich mit am längsten. Nur in Thüringen (1394 Stunden) und Sachsen-Anhalt (1402) wurde noch länger gearbeitet. Der Deutschland-Durchschnitt lag bei 1334 Stunden.