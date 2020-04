Landtags-Innenausschuss besucht Asyl-Erstaufnahme

Schwerin. Nach einer Häufung von Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus in der Asylbewerber-Erstaufnahmeeinrichtung im Schweriner Stadtteil Stern Buchholz besucht heute der Innenausschuss des Landtags die Unterkunft. Der Landesflüchtlingsrat und die Initiative Pro Bleiberecht hatten die Zustände dort kritisiert. Es fehle an Möglichkeiten zur sozialen Distanz, hieß es mit Blick auf Gemeinschaftsbäder und Gemeinschaftsverpflegung. Außerdem würden Corona-Hygienestandards nicht eingehalten. Das Innenministerium hatte die Vorwürfe wiederholt zurückgewiesen.

Seit Beginn der Pandemie sind in der Einrichtung in Schwerin-Stern Buchholz dem Ministerium zufolge 34 Flüchtlinge positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Davon seien 21 inzwischen wieder genesen, sagte eine Sprecherin. Positiv Getestete würden in eine separate Unterkunft in Parchim gebracht.

Auch fünf Mitarbeiter der Einrichtung, die von den Maltesern betreut wird, sind positiv getestet worden. Vier von ihnen seien bereits wieder genesen, der fünfte habe leichte Symptome, hieß es von der Organisation. In der Erstaufnahme in Stern Buchholz leben laut Innenministerium derzeit rund 550 Flüchtlinge.