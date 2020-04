633 Corona-Fälle in MV: Zwei weitere Tote

Rostock. Die Zahl der bestätigten Covid-19-Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern ist bis Mittwoch (16.00 Uhr) um zehn Fälle auf 633 gestiegen. Die Zahl der Toten stieg um zwei auf 13, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) und das Gesundheitsministerium mitteilten. Im Landkreis Rostock starb den Angaben zufolge eine 84 Jahre alte Frau, im Landkreis Vorpommern-Greifswald ein 92 Jahre alter Mann im Zusammenhang mit dem neuartigen Coronavirus. Beide hatten demnach Vorerkrankungen.

Landesweit müssen oder mussten 90 Menschen in Kliniken behandelt werden, 15 von ihnen liegen auf einer Intensivstation. Im Vergleich zum Vortag sank die Zahl der Behandlungen in Kliniken um einen Fall, da sich ein Verdachtsfall in Schwerin nicht bestätigt habe. Bislang seien rund 24 400 Corona-Tests analysiert worden. Schätzungen des Robert Koch-Instituts zufolge gelten 390 Menschen als von der Covid-19-Erkrankung genesen.