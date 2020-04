Lagerhalle in Barth brennt nieder: Hoher Sachschaden

Barth. Bei einem Feuer in Barth (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist eine Lagerhalle niedergebrannt. Der Sachschaden liegt bei etwa 180 000 Euro, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. In der Halle gelagertes Futtermittel und ein umliegendes Strohlager seien bei dem Feuer am Dienstagnachmittag ebenfalls zerstört worden. Nach ersten Polizeiermittlungen ist Funkenflug als Brandursache wahrscheinlich.

Bei einem weiteren Brand am Dienstagnachmittag in Barth fing die Fassade eines Einfamilienhauses bei Schweißarbeiten Feuer. Das Haus sei weiter bewohnbar, der Schaden werde auf rund 2000 Euro beziffert. Bei den Bränden wurde niemand verletzt.