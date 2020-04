Schwerin. Gut vier Wochen nach der Schließung von Mecklenburg-Vorpommerns Schulen in der Corona-Krise hat die Diskussion über eine Rückkehr zum Unterrichtsalltag Fahrt aufgenommen. Die Vorschläge der nationalen Wissenschaftsakademie Leopoldina stoßen dabei auf Kritik. Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) in Mecklenburg-Vorpommern bezeichnete sie am Dienstag als realitätsfremd.

Die Wissenschaftler empfahlen, Schulen sobald wie möglich wieder zu öffnen - angefangen bei Grundschulen sowie Unter- und Mittelstufen. Das Robert Koch-Institut schlug hingegen vor, Schulen zuerst wieder für die höheren Jahrgänge zu öffnen, weil Jugendliche Abstandsregeln besser einhalten könnten.

Für den VBE-Landesvorsitzenden Michael Blanck sind viele Fragen offen. So müssten vielerorts die Klassen gedrittelt werden, um in den engen Räumen die erforderlichen Mindestabstände für den Infektionsschutz einzuhalten, sagte er.

"Offen sind dann auch noch alle Fragen der Hygiene, angefangen mit Atemschutz, ausreichend Waschbecken in den Klassenräumen, Desinfektionsmittel und letztendlich auch die Frage der Temperaturmessungen." Dazu fehle bei der Leopoldina jegliche Aussage für Schulen. Er habe sich von der Wissenschaft mehr Praxisnähe in den Empfehlungen gewünscht. "Das Schlimmste, was uns passieren könnte, wäre, wenn die Schulen öffnen und wenig später wieder geschlossen werden müssen."

Der Landesschülerrat kritisierte die Leopoldina-Empfehlungen ebenfalls. Schon der Schulweg sei für die meisten Schüler ein großes Risiko, da der öffentliche Personennahverkehr genutzt werde, erklärte die Schülervertretung. "Die Realität sind meist volle Schulbusse und Bahnen." Außerdem müssten Schüler und Lehrer aus Risikogruppen besonders unterstützt werden.

Der VBE widersprach zudem der Leopoldina-Empfehlung, dass die Klassen der Sekundarstufe II als letzte zurück in die Schulen kommen sollen. "Die Schülerinnen und Schüler der 11. Klasse müssen die Semesternoten in die Abiturbenotung miteinbringen. Und gerade hier besteht derzeit schon jetzt eine große Gefahr für den Abiturjahrgang 2021", sagte Blanck.

Die Fraktionsvorsitzende der Linken im Landtag, Simone Oldenburg, empfahl, zunächst den Unterricht für die zehnten und zwölften Klassen wieder aufzunehmen. Dort stehen die Abschlussprüfungen an. Um die Abstandsregeln einzuhalten, könnten Klassen und Kurse auf mehrere Räume aufgeteilt werden. Vom 4. Mai an könne der Unterricht dann für die Klassen eins, vier, sechs, neun und elf wieder aufgenommen werden, für alle weiteren Klassen Anfang Juni. Denkbar sei ein Schichtbetrieb. Die Sommerferien sollten nach Oldenburgs Meinung auf die letzte Juliwoche, den August und die erste Septemberwoche verschoben werden.

Auch die AfD-Fraktion sprach sich für eine Verschiebung der Sommerferien aus. Außerdem sollten die Prüfungstermine nach hinten geschoben werden, sagte der bildungspolitische Sprecher der AfD-Fraktion, Jörg Kröger. Der AfD-Fraktionsvorsitzende Nikolaus Kramer regte an, Bildungseinrichtungen abhängig von ihrem Standort wieder zu öffnen. Nicht alle Regionen seien gleichermaßen vom Coronavirus betroffen. Bildungseinrichtungen in den an wenigsten betroffenen Gebieten sollten als erstes wiedereröffnet werden.

Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) schaltete sich am Dienstag nicht in die Debatte ein. "Wir bereiten uns auf alles vor", sagte Ministeriumssprecher Henning Lipski. "Erst nach dem Gespräch zwischen Kanzlerin und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten am Mittwoch wissen wir mehr, in welche Richtung es wirklich geht."