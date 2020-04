Diebstahl von Einkaufswagen im größeren Stil geht weiter

Sternberg. Der Diebstahl von Einkaufswagen im größeren Stil in Mecklenburg-Vorpommern geht weiter. 40 Einkaufswagen eines Supermarktes in Sternberg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) wurden gestohlen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Schaden des in der Vorwoche gemeldeten Diebstahls liegt den Angaben zufolge bei rund 6000 Euro. Auf die Täter gebe es noch keine Hinweise. In der Vorwoche wurden ebenfalls Einkaufswagen gestohlen. In Ribnitz-Damgarten (Landkreis Vorpommern-Rügen) wurden 70 Wagen geklaut, in Born auf dem Darß (Landkreis Vorpommern-Rügen) waren es 40.