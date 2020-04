Knapp 4300 Anrufe bei Rostocker Bürgertelefon zur Pandemie

Rostock. Innerhalb von rund einem Monat sind beim Rostocker Bürgertelefon knapp 4300 Anrufe mit Fragen zur Corona-Pandemie eingegangen. Zwischen dem 11. März und dem 9. April seien 4289 Anrufe beantwortet worden, teilte die Stadt am Dienstag mit. Die meisten Anrufe gab es den Angaben zufolge am 16. März, dort klingelten die Telefone etwa 350 Mal. Im Mittelpunkt stünden vor allem Fragen um die Auslegung der landeseinheitlichen Regelungen zur Prävention der Corona-Pandemie. Wegen der nun geringeren Nachfrage sei das Bürgertelefon von Mittwoch an tägliche zwei Stunden weniger lang besetzt, hieß es. Es ist von Montag bis Freitag zwischen 10.00 und 16.00 Uhr unter der Telefonnummer +49 381 381 1111 erreichbar.