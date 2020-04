Fast Drittel des Holzeinschlags 2019 aufgrund von Schäden

Schwerin. In Mecklenburg-Vorpommern sind im vergangenen Jahr mehr beschädigte Bäume gefällt worden. Aufgrund von Trockenheit, Sturm und Schädlingsbefall mussten 631 000 Kubikmeter Holz geschlagen werden, wie das Statistische Landesamt am Montag in Schwerin mitteilte. Damit entfiel fast ein Drittel des gesamten Holzeinschlags auf geschädigte oder umgerissene Bäume.

Insgesamt wurden fast zwei Millionen Kubikmeter Holz geschlagen und damit etwa die gleiche Menge wie im Jahr davor. Allerdings musste 2018 nur knapp ein Fünftel infolge von Schäden gefällt werden, wie es hieß.

Zwei Drittel des gesamten Holzeinschlags (1,36 Millionen Kubikmeter) entfielen im vergangenen Jahr auf Nadelbäume. Der Laubholzeinschlag betrug den Angaben zufolge rund 610 000 Kubikmeter.