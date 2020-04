200 Einsätze für Polizeipräsidium Rostock wegen Corona

Rostock. Grillen in einer größeren Gruppe oder Streit wegen der Einlass-Regeln in Supermärkten: Die Beamten des Polizeipräsidiums Rostock sind am Osterwochenende zu rund 200 Einsätzen wegen der Corona-Pandemie gerufen worden. Insgesamt seien mehr als 70 Ordnungswidrigkeiten sowie Strafanzeigen wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz aufgenommen worden, teilte die Polizei am Montag mit. Es sei dabei meist um Verstöße gegen das Einreise- oder Kontaktverbot gegangen.

Das Polizeipräsidium ist für die Landkreise Ludwigslust-Parchim, Nordwestmecklenburg und Rostock sowie für die kreisfreien Städte Rostock und Schwerin zuständig. Dort kontrollierten die Beamten die Hauptzufahrtsstraßen nach Mecklenburg-Vorpommern sowie die Bereiche um touristische Attraktionen.

Von Karfreitag bis einschließlich Ostersonntag wurden 8168 Wagen überprüft. 708 Fahrzeuge und 1060 Menschen wurden laut Polizei zurückgewiesen. Ferner hätten die Beamten bei mobilen Kontrollen weitere 200 Autos kontrolliert und davon vier Fahrzeuge sowie 13 Menschen zurückgeschickt.

Mecklenburg-Vorpommern hatte bereits Mitte März touristische Reisen ins Land verboten, um die Einschleppung der vor allem für Ältere oft folgenschweren Virus-Erkrankung zu verhindern und das heimische Gesundheitssystem vor einer Überlastung zu schützen.

Insgesamt sei den Polizisten bei den Kontrollen viel Verständnis für die Maßnahmen entgegengebracht worden, teilte das Polizeipräsidium Rostock mit. Einige Bürger aus Mecklenburg-Vorpommern hätten sich sogar bei den Polizisten an den Kontrollstellen für ihren Einsatz bedankt.