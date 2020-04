Schwerin. Die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern haben sich auch am sonnigen Karsamstag zu einem überwiegenden Teil an die Verhaltensregeln während der Corona-Pandemie gehalten. Obwohl Tagesausflüge erlaubt waren, blieben die Menschen eher daheim. An den Kontrollstellen der Polizei gab es keine besonderen Vorkommnisse. "Es ist ein gutes Miteinander", sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Rostock.

Innenminister Lorenz Caffier (CDU) lobte die Bewohner des Bundeslandes für deren Verhalten. "Das ist auch das, was wir uns wünschen", sagte Caffier, der am Samstag eine Kontrollstelle der Polizei in Wolgast besucht hatte, dem NDR.

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hatte sich in ihrer Osteransprache für die Geduld der Menschen bedankt: "Ostern ohne Familienbesuche, ohne Ausflüge, ohne Cafés und Treffen mit Freunden - das fällt uns allen sehr schwer", sagte die Regierungschefin: "Die allermeisten in Mecklenburg-Vorpommern halten sich trotz des schönen Wetters an die Schutzregeln. Danke für ihre Geduld!"

Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern ist bis Samstag (16.00 Uhr) um vier auf insgesamt 604 gestiegen. Die Zahl der Toten ist weiterhin nicht angestiegen, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) mitteilte. Sie liegt konstant bei elf.

Landesweit müssen 88 Personen in Kliniken behandelt werden. 15 von ihnen liegen auf einer Intensivstation. Auch diese Zahl ist seit dem Vortag unverändert. Schätzungen zufolge gelten 315 Menschen als von der Covid-19-Erkrankung genesen.

Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie werden derweil immer stärker spürbar. So auch in der Stadt Rostock. Die Hansestadt muss angesichts der Corona-Krise in diesem Jahr mit Einnahmeverlusten und Mehrausgaben in einer Größenordnung von vielen Millionen Euro rechnen. "Es wird 2020 massive Ausfälle beispielsweise bei der Gewerbesteuer geben. Gebühren und Einnahmen fallen weg, die laufenden Kosten dagegen nicht", sagte Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos). Er sieht die Zukunft großer Projekt als gefährdet an.

"Es ist leider sehr wahrscheinlich, dass das Virus und der damit einhergehende wirtschaftliche Einbruch uns als Stadt finanziell um Jahre zurückwerfen werden", betonte Finanzsenator Chris Müller-von Wrycz Rekowski (SPD). Eine Größenordnung des Minus wollten die beiden Politiker nicht nennen. Beobachter gehen von einem dreistelligen Millionenbetrag aus.

Bei der Rostocker Tafel fehlen aktuell zahlreiche Helfer. 15 bis 20 Helfer seien derzeit nicht im Einsatz, sagte Christian Berndt von der Rostocker Tafel. Das Jobcenter habe die Ein-Euro-Jobber vorübergehend abgezogen. Etwa 20 Helfer seien noch da. In der Landeshauptstadt Schwerin sieht die Lage besser aus. Insgesamt seien rund 60 Helfer im Einsatz, einen Engpass gebe es nicht, sagt Peter Grosch von der Schweriner Tafel. Nach Angaben der Tafeln kommen derzeit rund 1000 Bedürftige in der Woche zu den Ausgabestellen der Rostocker Tafel, etwa 4000 sind es im Gebiet der Schweriner Tafel.

In Mecklenburg-Vorpommern werden derzeit weniger Einbrüche registriert. Das Polizeipräsidium Neubrandenburg verzeichnete in seinem Zuständigkeitsbereich rund 20 Prozent weniger Einbrüche im März als noch im Vorjahreszeitraum, wie das Polizeipräsidium auf Anfrage mitteilte. Das Polizeipräsidium Rostock sprach von einem "moderaten Abwärtstrend" der Einbruchsanzeigen seit Mitte März. Jedoch könne die Kriminalitätsentwicklung zwischen einzelnen Wochen schwankend sein.

Schüler, Eltern und Lehrer in Mecklenburg-Vorpommern können sich einer Umfrage zufolge während der Corona-Krise aufeinander verlassen. Das ist das Ergebnis von Online-Umfragen, die der Landesschülerrat, der Landeselternrat und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft durchgeführt haben. "Der gemeinsame Eindruck aus unseren Befragungen ist, dass hier alle ihr Bestes geben", teilten die Verbände am Samstag in einer Pressemitteilung mit. Insgesamt hatten sich 19 000 Schüler, Eltern und Lehrer an den Befragungen beteiligt.