Neubrandenburg/Rostock. In Zeiten der Corona-Krise werden in Mecklenburg-Vorpommern weniger Einbrüche registriert. Das Polizeipräsidium Neubrandenburg verzeichnete in seinem Zuständigkeitsbereich rund 20 Prozent weniger Einbrüche im März als noch im Vorjahreszeitraum, wie das Polizeipräsidium auf Anfrage mitteilte. Das Polizeipräsidium Rostock sprach von einem "moderaten Abwärtstrend" der Einbruchsanzeigen seit Mitte März. Jedoch könne die Kriminalitätsentwicklung zwischen einzelnen Wochen schwankend sein.

In Rostock und Neubrandenburg sitzen die beiden Polizeipräsidien des Bundeslandes. Eine Abnahme der Einbruchszahlen ist naheliegend, da viele Menschen bundesweit mehr Zeit in ihren Wohnungen verbringen und Einbrecher so womöglich abgeschreckt sind.