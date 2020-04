Schwinkendorf: Brand verursacht halbe Million Euro Schaden

Schwinkendorf. In Schwinkendorf (Mecklenburgische Seenplatte) ist am Dienstag ein Stallgebäude mit Stroh, Futter und Technik in Brand geraten. Das Feuer griff auf ein benachbartes Mehrfamilienhaus mit neun Wohnungen über, teilte die Polizei mit. Eine Wohnung sei beschädigt worden. Der Schaden wurde nach ersten Erkenntnissen auf mindestens eine halbe Million Euro geschätzt.

Eine 41-jährige Frau, die zu Hilfe kam, und ein 61-jähriger Feuerwehrmann erlitten leichte Verletzungen durch das Einatmen von Rauchgas. Sie seien nach ambulanter Behandlung aus dem Krankenhaus entlassen worden.

Warum es zu dem Feuer kam, ist noch nicht bekannt. Ein Brandursachenermittler soll am Mittwoch den Unglücksort begutachten. Zur Brandbekämpfung waren sieben Freiwillige Feuerwehren der Umgebung mit 48 Kameraden im Einsatz. Nach Angaben der Feuerwehr sollten die Löschmaßnahmen erst in den Abendstunden beendet werden.