Weniger Falschgeldfunde in Mecklenburg-Vorpommern

Rampe. In Mecklenburg-Vorpommern ist im vergangenen Jahr weniger Falschgeld in Umlauf gekommen. 2019 wurden 547 gefälschte Euroscheine entdeckt und aus dem Verkehr gezogen, wie das Landeskriminalamt (LKA) am Montag mitteilte. Im Jahr zuvor waren es den Angaben zufolge noch 707 Euroscheine. Der Schaden, der durch das Falschgeld entstand, lag demnach bei rund 19 200 Euro. 2018 waren es noch etwa 32 800 Euro, hieß es weiter.

Mit 42 Prozent aller Fälschungen sei der 50-Euroschein am häufigsten gefälscht worden. Bei den niedrigeren und höhren Banknoten sei eine prozentuale Zunahme zu erkennen. Ein Grund für den Anstieg der gefälschten 10- und 20-Euroscheine sei das "Movie Money" oder "Prop Money". Dieses Geld kann laut Polizei legal im Internet erworben werden. Auf der Rückseite der Scheine ist mehr oder weniger deutlich das Wort "copy" erkennbar. Die vermehrte Verbreitung dieser Fälschungsform ließe einen Anstieg der Falschgeldmeldungen für dieses Jahr vermuten.

Nicht nur Scheine, auch Münzen werden gefälscht. Etwa 1000 Falschmünzen wurden laut LKA im vergangenen Jahr angezeigt, 2018 waren es noch rund 880.