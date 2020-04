Corona-Bußgeldkatalog: Strafen von bis zu 25 000 Euro

Schwerin. Der Corona-Bußgeldkatalog der Landesregierung sieht Strafen von bis zu 25 000 Euro für Menschen vor, die gegen die Verbote zur Eindämmung des grassierenden Virus verstoßen. Wer zum Beispiel an einer "Ansammlung" teilnimmt - dazu gehören auch Grillpartys mit Freunden - muss beim ersten Mal mit 150 bis 500 Euro Bußgeld rechnen. Im Wiederholungsfall verdoppelt sich das Bußgeld, heißt es in dem Papier, das Innenminister Lorenz Caffier (CDU) am Freitag veröffentlichte.

Nicht abreisende Urlauber müssen dem Katalog zufolge mit 500 Euro Bußgeld rechnen. Wer in der Öffentlichkeit den Mindestabstand von zwei Metern zu Anderen nicht einhält, kann mit 150 Euro bestraft werden. Auf die "Beherbergung von Personen zu touristischen Zwecken" stehen 5000 Euro, zu zahlen vom Hotelier, Ferienhausvermieter oder Campingplatzbetreiber. Auch wer verbotenerweise eine Gaststätte öffnet, muss mit bis zu 5000 Euro Bußgeld rechnen - immer im ersten Fall. Im Wiederholungsfall könne das Bußgeld auf bis zu 25 000 Euro steigen.

Der Bußgeldkatalog orientiert sich an den Regelungen anderer Bundesländer, wie es hieß. "Die meisten Bürgerinnen und Bürger halten sich an die geltenden Regeln, aber leider nicht alle", sagte Innenminister Lorenz Caffier (CDU). "Mit dem Bußgeldkatalog haben wir jetzt festgelegt, wie diese Ordnungswidrigkeiten künftig geahndet werden." Für die Ordnungsbehörden und die Polizei sei es nun einfacher, in der Abwägung des Einzelfalls ein angemessenes Bußgeld zu verhängen.