MV-Kliniken rüsten weiter auf: Jetzt 529 Intensivbetten

Schwerin. Obwohl die Kurve der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland abflacht, rüsten die Krankenhäuser in Mecklenburg-Vorpommern weiter auf. Inzwischen werden 529 intensivmedizinische Betten mit Beatmungsmöglichkeit vorgehalten, wie Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) am Freitag mitteilte. Darüber hinaus seien die Krankenhäuser in der Lage, mit vorhandenen Geräten weitere 127 Beatmungsplätze einzurichten. Die intensivmedizinischen Betten seien im Vergleich zum Stand vor der Corona-Krise mehr als verdoppelt worden. "Wir bereiten uns bestmöglich für den Ernstfall vor", sagte Glawe.