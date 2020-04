Landesweite Händlerplattform gestartet

Schwerin. Eine landesweite Händlerplattform zur Unterstützung von Unternehmen in der Corona-Krise ist am Freitag gestartet. Die Seite gibt zunächst einen Überblick über die bereits vorhandenen Online-Handelsmöglichkeiten in Mecklenburg-Vorpommern, teilte das Digitalisierungsministerium am Freitag mit. Innerhalb der kommenden zehn Tage sollen Händler dann ihre Produkte direkt vertreiben können über die Plattform, hieß es weiter. Die Anmeldung ist unter marktplatz.digitalesmv.de möglich.