Innenminister: Studenten dürfen bei Eltern bleiben

Schwerin. Studenten mit Erstwohnsitz an ihrem Studienort außerhalb Mecklenburg-Vorpommerns und Zweitwohnsitz bei den Eltern in MV müssen das Land in der Corona-Krise nicht verlassen. Das hat Innenminister Lorenz Caffier (CDU) am Donnerstag klargestellt. Hintergrund waren Schreiben einiger Kommunen an Menschen mit Zweitwohnsitz, dass sie wegen der vorgeschriebenen Kontaktbeschränkungen nach Hause fahren müssten.

Unter den Angeschriebenen waren auch Studenten, die während der Semesterferien bei ihren Eltern sind und nun verunsichert waren. Sie dürften selbstverständlich bleiben, sagte Caffier. Studenten, die jetzt überlegten, über Ostern etwa von Dresden oder Bonn zu den Eltern nach MV zu fahren, sollten sich das aber lieber nochmal überlegen, "weil sie nicht nur sich selbst, sondern auch andere in Gefahr bringen", erklärte Caffier.