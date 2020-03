Serie von Kellereinbrüchen in Wolgast aufgeklärt

Wolgast. Die Polizei hat in Wolgast (Landkreis Vorpommern-Rügen) eine Serie von Kelleraufbrüchen aufgeklärt. Am Dienstag wurden die Beamten zu zwölf aufgebrochenen Kellern in einer Straße gerufen, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Es seien Lebensmittel sowie zwei Fahrräder im Gesamtwert von etwa 1000 Euro gestohlen worden. Am Vortag waren 14 Keller aufgebrochen worden, wo Elektronikartikel, Werkzeug sowie Lebensmittel entwendet wurden.

Am Dienstag stellten die Polizisten auf dem Weg zum Tatort einen polizeibekannten Mann mit einem Handwagen und Diebesgut der Aufbrüche vom Vortag. Der 29-Jährige wollte sich zunächst nicht äußern. In einem Schuppen und in der Wohnung des Mannes fanden die Beamten weitere Gegenstände, die vermutlich aus Einbrüchen stammen. Es wurde Anzeige wegen mehrerer Fälle des besonders schweren Diebstahls gestellt. Ob es einen Zusammenhang zu weiteren Kelleraufbrüchen in den vergangenen Wochen gibt, wird noch geprüft.