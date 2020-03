Mehrere tausend Senioren ohne Tagespflege: Betreuung zuhause

Schwerin. Mehrere tausend Senioren, die bislang eine Tagespflege besucht haben, müssen nun rund um die Uhr zu Hause betreut werden. Seit der Schließung der Tagespflege-Einrichtungen wegen der Corona-Pandemie vor einer Woche unterstützen die dortigen Kräfte die ambulanten Pflegedienste, wie Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) am Montag in einem Hörerforum von NDR 1 Radio MV sagte. Wer seine pflegebedürftigen Angehörigen jetzt komplett selbst betreut, bekomme Pflegegeld. Es betrage je nach Pflegegrad zwischen rund 300 und rund 900 Euro im Monat. Auskünfte erteilten die Pflegestützpunkte, die telefonisch erreichbar seien. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es laut Ministerium 239 Tagespflege-Einrichtungen mit zusammen 4675 Plätzen. Sie wurden am Montag vergangener Woche geschlossen.