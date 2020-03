Landkreis Vorpommern-Rügen: Steigerung von Drogendelikten

Stralsund. Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz haben im Landkreis Vorpommern-Rügen im vergangenen Jahr deutlich um 56 Prozent zugenommen. Wie die Polizeiinspektion Stralsund am Montag berichtete, weist die Polizeistatistik insgesamt 1461 einschlägige Straftaten aus, nach 936 Fällen im Jahr davor. Diese Straftaten seien insbesondere durch Verkehrskontrollen, aber auch durch die Ermittlungstätigkeit im Kriminalkommissariat aufgedeckt worden. "Mit Sorge begleiten wir die Folgen im Zusammenhang mit der Betäubungsmittelkriminalität, die wir täglich insbesondere mit Jugendgruppen in unserem Polizeialltag spüren", sagte Inspektionschef Michael Peters. Insgesamt sei im vergangenen Jahr die Zahl der Straftaten auf 16 010 gewachsen, dies waren 3,9 Prozent mehr als 2018. Die Aufklärungsquote habe bei 65,1 Prozent gelegen. Seit dem Jahre 2004 liege die Quote konstant über 60 Prozent.