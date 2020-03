Sechsjähriger Junge in Greifswald von Auto erfasst

Greifswald. Ein sechs Jahre alter Junge ist in Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) von einem Auto erfasst und verletzt worden. Das Kind wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, es sei jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Der Unfall ereignete sich demnach am Nachmittag, als der Junge auf einem Fahrrad plötzlich aus einer Grundstücksausfahrt auf die Straße fuhr. Ein 58 Jahre alter Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen.