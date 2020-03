Reger Zuspruch von Rostocker Covid-19-Bürgertelefon

Rostock. Das Covid-19-Bürgertelefon der Hansestadt Rostock erfährt auch mehr als zwei Wochen nach dem Start noch regen Zuspruch. Bis Donnerstagmittag, dem 16. Tag des Hilfsangebots, sind rund 2750 Anrufe eingegangen, wie Katleen Schultz von der Stadtverwaltung berichtete. Sie ist für die Koordinierung der Arbeit in dem großen Raum im Rathaus zuständig. Insgesamt wurden 15 Studenten verpflichtet, die nun jeweils zu fünft in Vier-Stunden-Schichten die Fragen der Rostocker beantworten.

Dabei unterscheide sich das Geschehen von Tag zu Tag: So variiere die Zahl der Anrufe zwischen 50 und 350, sagte Stadtsprecher Ulrich Kunze. Auch die Themen änderten sich regelmäßig. "Am Anfang waren es die Kitas und Schulen, dann ging es hauptsächlich um die Einreisebestimmungen." An diesem Donnerstag waren die Themen des Tages: Umzüge und Hochzeiten."