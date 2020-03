Schwerin. Alfred Gomolka, Mecklenburg-Vorpommerns erster Ministerpräsident, ist tot. Der CDU-Politiker starb im Alter am Dienstag von 77 Jahren, wie ein Sprecher des CDU-Landesverbandes sagte. Zuvor hatte die "Ostsee-Zeitung" berichtet.

Der studierte Geograf war schon in jungen Jahren in die DDR-CDU eingetreten, ihr aber wegen der Nähe zur SED nicht durchgängig treu geblieben. Im September 1990 wurde er überraschend Spitzenkandidat der Nordost-CDU bei der ersten Landtagswahl und dann nach dem Wahlsieg der Union erster Regierungschef in Mecklenburg-Vorpommern. Doch blieb er nicht lange im Amt, weil ihm die eigene Fraktion unter anderem in Folge der Werftenkrise schon 1992 das Vertrauen entzog.

Nach seiner Abwahl saß Gomolka noch bis 1994 als Abgeordneter im Schweriner Landtag. In den folgenden 15 Jahren war der gebürtige Breslauer bis 2009 Mitglied des Europäischen Parlaments. Dort setzte er sich besonders für den Ausbau der Beziehungen zu den baltischen Staaten ein.

Gomolka war verheiratet und Vater von vier Kindern.