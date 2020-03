Pferd und Ziegenbock sterben bei Scheunenbrand in Darbein

Dargun. Bei einem Brand in einer Scheune im Darguner Ortsteil Darbein (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) sind ein Pferd und ein Ziegenbock verendet. Das Feuer habe die Scheune vollständig am Montagabend vollständig zerstört, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Eine Zeugin habe den Brand am Montagabend bemerkt und daraufhin die Feuerwehr alarmiert, wie es hieß. Die Einsatzkräfte verhinderten, dass die Flammen auf benachbarte Gebäude übergriffen. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.