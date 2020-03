Minister Meyer dringt auf rasche Prüfung von Kreditanträgen

Schwerin. Mecklenburg-Vorpommerns Finanzminister Reinhard Meyer (SPD) hat an Banken und Sparkassen appelliert, die Umsetzung der staatlichen Hilfsprogramme für die Wirtschaft aktiv zu unterstützen. "Wir stehen vor einer historischen Aufgabe, die wir nur gemeinsam bewältigen können", sagte Meyer am Montag in Schwerin nach Gesprächen mit Vertretern der Finanzwirtschaft.

Zwar komme der Kreditanstalt für Wiederaufbau als Förderbank des Bundes und der Länder eine entscheidende Rolle bei den Hilfen zu. Sie sichere Kredite für Unternehmen ab, die aufgrund der Corona-Krise in wirtschaftliche Schieflage geraten sind. An diese Kredite kämen die Firmen in der Regel aber nur über ihre Hausbanken, von denen die Kreditanträge geprüft werden müssten.

Um die Unternehmen gut über die aktuell schwierige Situation zu bringen, seien "jetzt schnelle und wenig bürokratische Überbrückungskredite" nötig. Der Staat sei bereit - auch im Interesse eines schlankeren Genehmigungsverfahrens - zugunsten der Geschäftsbanken statt 80 künftig 90 Prozent des Kreditvolumens abzusichern. "Ob dies ausreichend ist, wird noch diskutiert", erklärte Meyer. Am Dienstag befasst sich die Landesregierung mit weiteren Hilfen für Unternehmen im Nordosten.