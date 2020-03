Schwesig kündigt weitere Wirtschaftshilfen des Landes an

Schwerin. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat weitere Hilfen für die Wirtschaft in der Corona-Krise angekündigt. Das Kabinett werde am Dienstag zusätzlich zum bereits verkündeten 100-Millionen-Euro-Paket des Landes zusätzliche Hilfen für Unternehmen beschließen, sagte Schwesig am Sonntagabend im NDR-Fernsehen.

Der Bund will nach ihren Worten kleinste Unternehmen mit bis zu fünf Mitarbeitern mit 9000 Euro unterstützen, Firmen mit sechs bis zehn Mitarbeitern mit 15 000 Euro für drei Monate. Das Land wolle nun am Dienstag weitere Maßnahmen für Firmen mit mehr Mitarbeitern beschließen.

Geld sei vorhanden, sagte Schwesig. "Wir haben Vorsorge getroffen." Das Land habe Rücklagen für Notfälle wie diesen gebildet. "Wir werden sehen, ob wir damit klarkommen. Wir werden das Geld zur Verfügung stellen, das nötig ist."