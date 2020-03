Polizei: Umgekippte Kerze setzt Wohnung in Brand

Anklam. Eine umgefallene Kerze im Schlafzimmer hat am Sonntag in Anklam (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ersten Ermittlungen zufolge eine Wohnung in Brand gesetzt. Die Feuerwehr rückte mittags mit 18 Kameraden an, um das Feuer im oberen Stockwerk des Mehrfamilienhauses zu löschen, wie die Polizei mitteilte. Der 58 Jahre alte Mieter sei wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden.