Alkoholtest verweigert: Mann droht auf Polizei zu schießen

Dobin am See. Ein Mann hat in Dobin am See (Landkreis Ludwigslust-Parchim) einen Alkoholtest verweigert, gedroht auf Polizisten zu schießen, und damit einen größeren Einsatz ausgelöst. Eine Streife sei am Samstagabend zum Grundstück eines 38-Jährigen gerufen worden, weil er betrunken Auto gefahren sein soll, teilte die Polizei mit. Die Beamten versuchten den sichtlich betrunkenen Mann zu kontrollieren. Er ließ sie jedoch nicht hinein und drohte mit einer Schrotflinte auf sie zu schießen. Nachdem die Ehefrau und ein Freund den polizeibekannten Mann beruhigen konnten, wurde er zur Blutentnahme mitgenommen.

Mehrere Einsatzkräfte durchsuchten später das Haus des Mannes nach der besagten Schrotflinte. Sie fanden mehrere Waffen und Messer. Die Polizei prüft daher einen Verstoß gegen das Waffengesetz.