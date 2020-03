Krankenhäuser: Ganze Stationen für Corona-Patienten nutzbar

Schwerin. In den Akutkliniken Mecklenburg-Vorpommerns laufen laut Krankenhausgesellschaft die Vorbereitungen auf steigende Zahlen von Corona-Patienten auf Hochtouren. "Prinzipiell schaffen wir gerade in allen Krankenhäusern Isolationsmöglichkeiten für Corona-Patienten. Diese können vielerorts bis zur Größe ganzer Stationen ausgeweitet werden", teilte der Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern, Uwe Borchmann, am Samstag mit.

Alle Kliniken hätten ihre stillen Reserven gehoben und zusätzliche Beatmungsplätze auf ihren Intensivstationen geschaffen. Derzeit könnten dafür 512 Betten genutzt werden. Der Krankenhausplan des Landes, gemacht für normale Zeiten, sieht lediglich 215 vor. "Sollten diese Kapazitäten nicht reichen, stehen auch Beatmungsgeräte der Operationssäle zu Verfügung", so Borchmann weiter. "Bei Absage geplanter Leistungen und Aufrechterhaltung der hälftigen OP-Kapazitäten in Mecklenburg-Vorpommern sind das fast 100 Geräte."

Mit Stand Freitagnachmittag wurden zehn Patienten mit Covid-19, der vom neuartigen Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit, in Krankenhäusern des Landes behandelt. Die Zahl der bestätigten Infektionen lag bei 167.