Erstes juristisches Staatsexamen: Klausuren verschoben

Schwerin. Die Klausuren zum ersten juristischen Staatsexamen sind wegen der Corona-Krise in Mecklenburg-Vorpommern verschoben worden. "Wir haben uns dazu entschieden, aus gesundheitlicher Vorsorge in Zeiten der Corona-Epidemie, die Termine im April abzusagen", erklärte Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU) am Freitag. Die Klausuren sollten am 20. April beginnen. Wann sie nachgeholt werden, werde noch entschieden. Sie gehe davon aus, dass die Prüfungen rechtzeitig für den Einstellungstermin zum Rechtsreferendariat zum 1. Dezember 2020 durchgeführt werden können, so Hoffmeister. Betroffen seien 47 zugelassene Kandidaten der Universität Greifswald.