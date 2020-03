Behindertenwerkstätten und Tagespflegen schließen ab Montag

Schwerin. Die Behindertenwerkstätten und Tagespflege-Einrichtungen in Mecklenburg-Vorpommern sind ab Montag geschlossen. Eine Notbetreuung soll sichergestellt werden, wie ein Sprecher des Sozialministeriums am Freitag nach einem Treffen der Landesregierung mit Vertretern des Bereiches Gesundheit, Pflege und Soziales vom Vorabend sagte. In den Behindertenwerkstätten sind mehr als 8000 Menschen beschäftigt. Einige Bereiche, zum Beispiel Wäschereien für Kliniken, sollen weiter arbeiten.