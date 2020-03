Schweizer Firma übernimmt große Ferkelzuchtfirma LFD

Berlin/Genthin/Alt Tellin. Die Schweizer Terra Grundwerte AG hat den nach eigenen Angaben größten deutschen Ferkelzuchtbetrieb übernommen - die Landwirtschaftliche Ferkelzucht Deutschland (LFD) Holding GmbH mit Sitz in Genthin. Die Verträge dazu seien jetzt unterschrieben worden, erklärte Terra-Verwaltungsratspräsident Thomas Strehl am Donnerstag in Berlin. "Wir wollen den Betrieb fortsetzen und weiter ausbauen." Das gelte auch für die aktuellen Aus- und Umbaupläne an mehreren Standorten, wie Wasmerslage bei Stendal und Genthin in Sachsen-Anhalt oder in Medow (Vorpommern-Greifswald).

Die LFD sei ein "profitables Unternehmen", sagte er. "Die Preise hatten sich gut entwickelt - bis vor drei Tagen". Er hoffe, dass man nach der Corona-Krise die "gute wirtschaftliche Ertragslage wieder erreichen könne.

Zu dem Schweinezuchtunternehmen mit 400 Mitarbeitern gehören nach Firmenangaben elf Anlagen mit rund 55 000 Sauen in Ställen in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen, Brandenburg, Sachsen und Bayern. Im Nordosten gehören die Standorte Alt Tellin, wo allein 10 000 Sauen stehen, Medow und Fahrbinde dazu. Die meisten Ställe liegen in Sachsen-Anhalt.

Die LFD war 2015 aus dem niederländischen Familienunternehmen des Züchters Adrian Straathof hervorgegangen. Gegen diesen hatte ein Landkreis in Sachsen-Anhalt wegen Tierschutz-Verstößen ein Tierhaltungsverbot verhängt. Die Anteile an der Firma gingen an eine Potsdamer Kanzlei, die diese an die Schweizer verkaufte. Zum Kaufpreis wollte Strehl keine Angaben machen.