Infektiologe: Coronawelle hat MV erreicht

Rostock. Die starke Steigerung der Infektionszahlen in Mecklenburg-Vorpommern ist nach Ansicht des Tropenmediziners an der Unimedizin Rostock, Emil Reisinger, ein Zeichen dafür, dass die Corona-Krise den Nordosten erreicht hat. Am Mittwoch war die Zahl der bestätigten Fälle innerhalb von 24 Stunden deutlich um 31 auf 100 gestiegen. Diese Entwicklung werde voraussichtlich weitergehen, sagte Reisinger am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. "Wir werden mit mehr Fällen zu rechnen haben." Deutschlandweit wurden am Donnerstag (10.00 Uhr) 10 999 Fälle vom Robert-Koch-Institut aufgeführt, 2801 mehr als am Vortag.

Dabei sei Mecklenburg-Vorpommern im wesentlichen bereit, die zu erwartende Vielzahl von Betroffenen korrekt zu behandeln. Es gebe allerdings in manchen Abstrichzentren Engpässe bei verifizierten Tests. Reisinger ging jedoch davon aus, dass diese Probleme in den Griff zu bekommen sind. So sollten tatsächlich nur die Menschen mit Symptomen getestet werden, die entweder in einem Risikogebiet waren oder oder mit Menschen zusammen waren, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Der Mediziner widersprach gelegentlichen Einschätzungen, dass jeder Erkältete getestet werden sollte. Da die Tests nur Aussagekraft für den jeweiligen Moment hätten, würde das Gesamtsystem schnell überfordert. Die Kosten eines Tests lägen zwischen 60 bis 130 Euro.