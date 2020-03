Gedenkveranstaltung der AG Fünfeichen vorsorglich abgesagt

Neubrandenburg. Aus Rücksicht auf die Gesundheit ihrer betagten Mitglieder und Angehörigen hat die Arbeitsgemeinschaft (AG) Fünfeichen ihre für Ende April geplante Gedenkveranstaltung abgesagt. "Etwa 75 Prozent unserer Mitglieder gehören aufgrund des Alters zur höchsten Risikogruppe, sagte AG-Leiterin Rita Lüdtke am Donnerstag in Neubrandenburg. Hintergrund seien die Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus und die vom Land erlassenen Maßnahmen zur Verlangsamung der Ansteckungswelle. Die letzten Überlebenden des einstigen Internierungslagers Fünfeichen des Sowjetgeheimdienstes NKWD seien zwischen 90 und 102 Jahre alt und deren Gesundheit dürfe man nicht gefährden.

Zu der Gedenkveranstaltung, die an die Schließung des Lagers im Jahr 1948 erinnert, wurden wie in den Vorjahren zwischen 200 und 250 Teilnehmer aus mehreren Bundesländern erwartet. Sie soll nun im September nachgeholt werden.

Fünfeichen war von 1945 bis 1948 das "Speziallager Nr.9", eines der größten Lager des NKWD in Ostdeutschland. Etwa 15 000 Menschen wurden meist ohne Gerichtsverfahren eingesperrt. Ein Drittel von ihnen starb. Hunderte kamen nach Sibirien. In der DDR mussten Überlebende darüber schweigen. In Ostdeutschland gab es zehn solcher Lager, auch in Sachsenhausen, Torgau und Buchenwald. Die AG Fünfeichen gilt als eine der größten Initiativen von Überlebenden.