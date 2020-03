Rügener Start-up baut maßgefertigte Lautsprecher

Poseritz. Zwei junge Männer bauen in einer ehemaligen Landtechnikhalle auf der Insel Rügen hochwertige Lautsprecher. Sie werden maßgefertigt für den jeweiligen Raum, in dem der spätere Besitzer sie einsetzen will. Die Lautsprecher aus Holz mit einem aufgesetzten Schalltrichter ähnlich dem alten Grammophon sind echte Hingucker. Die Gründer der Firma "Inselklang", Malte Sodmann und Paul Reiß, beide 29 Jahre alt, sind von Beruf Architekt und Physiker. Vor ein paar Jahren haben sie schrittweise ihr Hobby zum Beruf gemacht. Nachdem sie mehr als 100 Lautsprecher gebaut hätten, könnten sie jetzt anfangen, davon zu leben, erzählen die Männer. Aktuell gebe es Anfragen aus Berlin, Köln und Dubai. Außerdem vermieten sie Lautsprecher an Veranstalter.