Kontaktvermeidung kommt nicht bei Gruppe Jugendlicher an

Rostock. Bis zu 20 Jugendliche sind ungeachtet des Aufrufs zur Kontaktvermeidung angesichts der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus stundenlang aus Langeweile in Rostock Bus gefahren. Die 12- bis 14-Jährigen fuhren mehrere Stunden am Stück mit dem Bus durch die Gegend, wie die Rostocker Straßenbahn am Mittwoch mitteilte.

Die Aufforderungen des Fahrpersonals, Zusammentreffen in größeren Gruppen zu unterlassen, seien ignoriert worden. Besonders betroffen sei die Buslinie 31 zwischen dem S-Bahnhof Lichtenhagen und der Kopenhagener Straße. Das Verkehrsunternehmen appellierte an die Aufsichtspflicht der Eltern, damit solche Gruppentreffen vermieden werden. Derzeit sind die Schulen in Mecklenburg-Vorpommern wegen der die Corona-Pandemie geschlossen.