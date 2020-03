Mann nach mutmaßlicher Freiheitsberaubung auf Usedom gefasst

Heringsdorf. Die Polizei hat auf der Insel Usedom einen Mann festgenommen, der eine Bekannte in seine Gewalt gebracht haben soll und dabei beobachtet wurde. Gegen den 47-Jährigen von der Insel werde wegen des Verdachts der Freiheitsberaubung ermittelt, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Nach ersten Ermittlungen habe der Mann die 45-Jährige mittags in einem Dorf bei Heringsdorf gewaltsam in ein Auto gezwungen und das Dorf fluchtartig verlassen, was ein Zeuge beobachtet und den Notruf gewählt habe.

Die Polizei, die die Insel derzeit wegen der Coronavirus-Fälle abgesperrt hat, suchte mit mehreren Fahrzeugen und einem Hubschrauber - und wurde mehrere Kilometer weiter südlich kurz vor der polnischen Grenze auf der Insel fündig. Im verschlossenen Auto des Mannes war die Frau, die äußerlich unverletzt war, und wurde befreit. Der polizeibekannte 47-Jährige sei kurze Zeit später auf der polnischen Seite gefasst worden. Beide sollen am Donnerstag angehört werden.

Die Ermittlungen stünden noch am Anfang. Die Polizei vermutet als Motiv einen Streit.