Schulaufgaben per Internet noch nicht an allen Schulen

Schwerin. Ein Teil der Schulen in Mecklenburg-Vorpommern kann mangels IT-Infrastruktur ihren Schülern bislang keine Aufgaben per Internet während der Schließung der Bildungseinrichtungen übermitteln. "Wichtig ist, dass möglichst überall Wege zur digitalen Beschulung geschaffen werden. Das ist noch nicht flächendeckend der Fall", räumte Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) am Mittwoch ein. Wie viele Schulen betroffen sind, gab sie nicht bekannt.

Ab sofort würden deshalb allen Schulen, die es benötigen, kostenlose Zugänge zur Unterrichtsplattform Fuxmedia zur Verfügung gestellt. Mithilfe dieser Plattform könnten Lehrer die Unterrichtseinheiten organisieren sowie Lerninhalte und Anleitungen für ihre Schulklassen so einpflegen, dass sie von zu Hause von allen digital abgerufen werden können. Weitere Schritte zur Unterstützung eines auch interaktiven Lernens sowie die weitere koordinierte Bereitstellung von Lerninhalten würden vorbereitet.