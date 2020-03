Nicht genug Studenten für alle Coronavirus-Testzentren

Ludwigslust/Parchim. Die Coronavirus-Testzentren in Mecklenburg-Vorpommern sollen laut Gesundheitsministerium von Medizinstudenten betrieben werden - doch es gibt offenbar nicht genügend. Im Landkreis Ludwigslust-Parchim sind deshalb ausschließlich Mitarbeiter des Gesundheitsamtes in den Abstrichzentren in Ludwigslust und Parchim im Einsatz, wie Landkreissprecher Andreas Bonin am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur sagte.

In den vergangenen zwei Tagen seien in den beiden Zentren jeweils rund 120 Menschen getestet worden. Nach anfänglichen Verzögerungen am Montag in Ludwigslust betrage die Wartezeit der Menschen auf den Test im Schnitt zehn Minuten.

Die Infektionszahlen schnellen offenbar in die Höhe. Landrat Stefan Sternberg (SPD) berichtete in einer Videobotschaft bei Facebook am Dienstagabend von zehn Infizierten im Landkreis Ludwigslust-Parchim. Darunter seien auch schwere Verläufe, sagte er. In der offiziellen Statistik des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) vom Dienstagnachmittag wurden noch zwei Infektionen für den Landkreis vermeldet.

Der Landkreissprecher geht davon aus, dass die von Sternberg am Abend genannten Zahlen in der Lagus-Statistik vom Mittwoch auftauchen werden. Möglicherweise seien die Testergebnisse erst nach der täglichen Meldung an das Lagus eingetroffen. Der Landrat appellierte in seiner Videobotschaft eindringlich an die Menschen, die sozialen Kontakte soweit wie möglich zu reduzieren.