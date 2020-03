Schwerin. In Mecklenburg-Vorpommern sind in den vergangenen Jahren mehr Alleebäume gefällt als neu gepflanzt worden. Das geht aus der Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der oppositionellen Linksfraktion im Landtag hervor. Danach wurden in den Jahren 2015 bis 2018 insgesamt 12 750 Alleebäume an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen abgenommen. Lediglich rund 9200 neue Alleebäume wurden in diesem Zeitraum gepflanzt. Für das Jahr 2019 liegen den Angaben zufolge noch keine Zahlen vor.

Die umweltpolitische Sprecherin der Linksfraktion, Mignon Schwenke, forderte mehr Anstrengungen vom Land. "Es besteht offenbar nach wie vor ein Pflanzdefizit", sagte sie. "Insbesondere bei Bundes- und Landesstraßen sind verstärkt Anstrengungen von Bund und Land erforderlich." Nur so könne der Auftrag der Landesverfassung, die Alleen zu schützen, erfüllt werden.

Werden Alleebäume gefällt, besteht in Mecklenburg-Vorpommern die Pflicht, Ersatz zu pflanzen. Gibt es dazu keine Möglichkeit, müssen 400 Euro pro gefälltem Baum in einen Alleenfonds eingezahlt werden. Mit dem Geld sollen Neuanpflanzungen finanziert werden. Daraus können aber auch Flächenankäufe oder Entschädigungen für die Landwirtschaft bezahlt werden. Im Jahr 2019 wurden in den Alleenfonds 265 520 Euro eingezahlt.

Die Straßen in MV werden laut Regierung von fast 4400 Kilometern Alleebäumen gesäumt. Aktuell sind demnach 41 Prozent der Bundes- und Landesstraßen mit Alleen oder mit einseitigen Baumreihen ausgestattet.