Kitaschließung: Unter vier Prozent in Notfallbetreuung

Schwerin. Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) hat nach den Kita- und Hortschließungen am Montag eine positive Zwischenbilanz gezogen. Die allermeisten Eltern hätten bereits am Übergangstag ihre Kinder zu Hause betreuen können, erklärte die Ministerin am Dienstag. Das zeige die hohe Bereitschaft, sich und andere vor den Auswirkungen des Coronavirus so gut wie möglich zu schützen.

Weniger als vier Prozent der rund 115 000 Kinder seien in die Notfallbetreuung gebracht worden. Auch wenn sich die Zahl der Kinder in der Notfallbetreuung nach Prüfung von Einzelfällen in den Jugendämtern noch leicht erhöhen könne, sei der Wert für eine wirksame Bekämpfung des Coronavirus sehr gut.

Drese appellierte erneut an die Eltern, nicht die Großeltern mit der Betreuung zu beauftragen, weil ältere Menschen zur Risikogruppe zählten. "Und auch der Aufbau von privaten Betreuungsgruppen läuft dem Ziel, alle sozialen Kontakte auf das Notwendigste zu beschränken, diametral entgegen."