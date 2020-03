Tresor bei Einbruch in Tankstelle in Röbel gestohlen

Röbel. Unbekannte sind in eine Tankstelle in Röbel/Müritz (Mecklenburgische Seenplatte) eingebrochen und haben einen Tresor samt Inhalt gestohlen. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag mitteilte, wurde der Tresor am frühen Morgen mit Gewalt aus der Verankerung gerissen. Obwohl die Polizei aus der Müritz-Kleinstadt nach der Alarmauslösung schnell am Tatort am Stadtrand war, seien die Täter mit einem Fahrzeug bereits auf der Flucht gewesen und konnten nicht gefunden werden. Zur Höhe der Beute könnten zunächst keine Angaben gemacht werden. Der Sachschaden wurde auf 5000 Euro geschätzt.