Frau aus Stralsund verschwunden: Suche bis nach Thailand

Stralsund/Lage. Die Polizei in Vorpommern fahndet weiter europaweit und auch in Thailand nach einer 57-jährigen Frau, die zuletzt in Stralsund tätig war. Die aus Thailand stammende Vermisste ist seit zwei Monaten verschwunden und könnte nach den bisherigen Ermittlungen einem Verbrechen zum Opfer gefallen sein, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte. Die Gesuchte soll im Rotlichtmilieu tätig gewesen sein. Kurze Zeit nach ihrem Verschwinden gab es eine Vermisstenanzeige aus Nordrhein-Westfalen, wo die Gesuchte zuletzt in der Stadt Lage (Kreis Lippe) ebenfalls in dem Milieu gearbeitet und gelebt haben soll.

Nach der Veröffentlichung von Fahndungsfotos habe es schon mehrere Hinweise gegeben, die der Polizei aber noch keinen Erfolg gebracht hätten, erklärte die Sprecherin. Den Ermittlungen zufolge lebte die 57-Jährige in Stralsund. Mehrere Suchaktionen in und um Stralsund, wobei auch Boote auf dem Strelasund, Hubschrauber und Leichenspürhunde zum Einsatz kamen, blieben erfolglos.