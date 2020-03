Filialschließungen bei Sparkasse wegen Coronavirus

Schwerin. Bei der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin gibt es erste Filialschließungen infolge der Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus. Das Geldinstitut schloss am Montag ihre Filiale am Platz der Freiheit in Schwerin bis auf weiteres, wie das Unternehmen mitteilte. Am Dienstag soll Filiale Vellahn (Landkreis Ludwigslust-Parchim) folgen.

Zwar sei bislang niemand in den beiden Filialen infiziert, doch seien Mitarbeiter der Sparkasse durch Schließungen von Schulen und Kitas betroffen, hieß es. Vermehrte Ausfälle von Eltern führten zu personellen Engpässen. Den Kunden in Schwerin stünden in die Filialen am Marienplatz und in der Weststadt weiter uneingeschränkt zur Verfügung. Kunden der Filiale Vellahn könnten auf die Filialen Wittenburg, Hagenow und Boizenburg/Elbe ausweichen. Einschränkungen der Geldversorgung seien nicht zu erwarten, hieß es weiter. Es bestehe kein Anlass, Bargeld zu Hause vorzuhalten.