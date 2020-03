Ersatzfreiheitsstrafen wegen Coronavirus ausgesetzt

Schwerin. Wer seine Geldstrafe nicht bezahlen kann, muss derzeit wegen des Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern keine Ersatzfreiheitsstrafe antreten. Als eines der ersten Bundesländer habe MV bereits am Freitag beschlossen, die Vollstreckung von Ersatzfreiheitsstrafen gegenwärtig aufzuschieben, sagte ein Sprecher des Justizministeriums am Montag in Schwerin. Einschränkend ergänzte er, es dürfe keine Vollstreckungsverjährung drohen und es dürften auch keine anderen zwingenden Gründe entgegenstehen.

Die Linke begrüßte den Schritt. So werde die Infektionsgefahr für die Insassen der Einrichtungen reduziert, meinte die rechtspolitische Sprecherin der oppositionellen Linksfraktion im Landtag, Jacqueline Bernhardt. "Das ist zweckmäßig, denn die medizinische Versorgung ist im Vollzug komplizierter als in Freiheit. Die Vorführungen bei Ärzten erfolgen meist extern, wobei die Sicherheit gewährleistet werden muss."

Im Jahr 2018 mussten 783 Menschen in Mecklenburg-Vorpommern Ersatzfreiheitsstrafen antreten, weil sie ihre Geldstrafen nicht bezahlen konnten. Die Linke sieht Ersatzfreiheitsstrafen grundsätzlich problematisch. "Die Täter wurden schließlich nie zu Haftstrafen verurteilt, sondern zu Geldstrafen." Es handele sich also um Menschen, die in erster Linie arm und nicht kriminell seien.